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رئيس جامعة بني سويف: عقوبة صفع الطالبة على وجهها تصل لفصل الاستاذ الجامعي

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رئيس جامعة بني سويف: عقوبة صفع الطالبة على وجهها تصل لفصل الاستاذ الجامعي رئيس جامعة بني سويف: عقوبة صفع الطالبة على وجهها تصل لفصل الاستاذ الجامعي

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أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن ما حدث من قبل استاذ جامعي بكلية الآداب بالاعتداء بالضرب على طالبة على وجهها حدث مشين وغير مقبول وتصرف فردي ولا يمثل أعضاء التدريس، لافتا إلى أن هذا التصرف من قبل الدكتور بضرب البنت على الوجه لا يتماشى مع حقوق الإنسان وتقاليد الجامعة.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه عند علمه بالواقعة تم تحويل الدكتور للتحقيق على الفور، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ قرار إيقافه لـ3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيق، موضحا أن ملابسات الواقعة بسبب عدم امتلاك الطالبة لأي تحقيق شخصية ولكن كانت تحمل جواز سفر وهو يعتاد به.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أنه بعد انتهاء الامتحان توجهت الطالبة لعضو هيئة التدريس وكان هناك حوار بينهما والذي تسبب في تحركه بالضرب عليها، مشيرًا إلى أن هذا الاستاذ صاحب سمعة طيبة وليس له سوابق من قبل، ولكن العقوبة تصل للفصل من الجامعة.

المصرى اليوم

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