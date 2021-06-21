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ألمانيا تخفف قيود السفر على القادمين من بغرض السياحة

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ألمانيا تخفف قيود السفر على القادمين من السعودية بغرض السياحة ألمانيا تخفف قيود السفر على القادمين من بغرض السياحة
تسمح لكل من ‏أخذ ‏جرعة لقاح واحدة بعد التعافي من كورونا

ألمانيا تخفف قيود السفر على القادمين من السعودية بغرض السياحة

كشفت سفارة ألمانيا بالرياض عن تخفيف قيود السفر لغرض ‏السياحة من المملكة لكل من تلقى كامل جرعات اللقاح، أو أخذ جرعة واحدة بعد التعافي، ابتداءً ‏من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري.‏

وتفصيلاً، أوضحت السفارة أن الضوابط الجديدة تسمح بالسفر لكل من ‏أخذ ‏جرعة لقاح واحدة بعد التعافي من الإصابة بفيروس ‏كورونا، ‏باعتبارهم محصنين تحصيناً كاملاً، مبينة أنه في‏ حال تلقي اللقاح ‏كاملاً، لا يتوجب عمل فحص ‏PCR‏.‏

‏وأشارت إلى أن ذلك الإجراء يتطلب إثبات الإصابة عن ‏طريق ‏إبراز نتيجة فحص إيجابية ليست أقدم من فترة 6 أشهر ‏ولا ‏أحدث من 28 يوماً مضت، بالإضافة إلى التقرير الذي ‏يثبت ‏جرعة اللقاح.‏


وأكدت السفارة أن التقديم للقاصرين غير متاح في الوقت الحالي، داعية إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمزيد من المعلومات الخاصة بقيود السفر وإصدار التأشيرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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