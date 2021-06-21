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شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفياً (القصة كاملة)

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شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفياً (القصة كاملة) شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفياً (القصة كاملة)

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قالت جيهان عبدالمنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إن السندريلا عندما كانت صغيرة رآها عبدالرحمن الخميسي، وكانت حينها تشارك في برنامج «بابا شارو»، مما ساهم في حصولها على بطولة فيلم «حسن ونعيمة».

وأضافت جيهان عبد المنعم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن والد سعاد حسني كان يرفض تعليم أبنائه رغم أنه كان خطاطا.

وأكدت أنه لن يأتي أحد مثل سعاد حسني، مؤكدة أن شقيقتها كانت مثقفة حقيقية، معقبة: «ثقفت نفسها بنفسها»، وجلست مع العديد من كبار الكتاب وتعلمت منهم الكثير مما ساهم في نشأة أفكارها.

وأوضحت أن المسلسل الذي قدمه ممدوح الليثي لا يمت لواقع سعاد حسني بأي صلة، منوهة بأن الفنانة الراحلة لديها عزة نفس وطيبة جعلتها محبوبة بين الجميع.

وأشارت إلى أن سعاد حسني تزوجت من عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات عرفيا، وهو من رشحها لفيلم «البنات والصيف» بعد فيلم «حسن ونعيمة»، لافتة إلى أن العندليب رفض في البداية إشهار الزواج، كما أنه كان يغير عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، مما تسبب في انفصالهما.

المصرى اليوم

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