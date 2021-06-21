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أسوان : معدلات تنفيذ «حياة كريمة» بقرى وادى الصعايدة تسير بخطى ثابتة

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أسوان : معدلات تنفيذ «حياة كريمة» بقرى وادى الصعايدة تسير بخطى ثابتة أسوان : معدلات تنفيذ «حياة كريمة» بقرى وادى الصعايدة تسير بخطى ثابتة

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قال المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأسوان، إن معدلات التنفيذ بمختلف القطاعات داخل قرى وادى الصعايدة بأسوان تسير بخطى ثابتة ووصلت نسب التنفيذ ما بين 35 % إلى 100 % حيث تم التنبيه على منفذى المشروعات بأهمية وضع بانرات ولافتات تعريفية وتوضحية تتعلق بوصف المشروع بشكل كامل.

أكد أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم بشكل مستمر رصد كافة المشكلات والمطالب الجماهيرية للأهالي داخل القرى المستهدفة ضمن مشروع التطوير الشامل للريف المصري من خلال جلسات الاستماع، حيث كانت من أبرز المشاكل شكوى إحدى السيدات بقرية السماحة المخصصة للأرامل والمطلقات من زيادة منسوب المياه الجوفية بالقرية وانعدام الخدمات، وتم إعداد مذكرة بذلك ورفعها للمحافظ للاستعانة بأساتذة من كلية الهندسة طبقاً للبرتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة لوضع الحلول الجذرية للمشكلة.

المصرى اليوم

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