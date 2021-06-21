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شقيقة سعاد حسني تكشف عن إجابة سؤال هل السندريلا قُتلت أم انتحرت ؟

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شقيقة سعاد حسني تكشف عن إجابة سؤال هل السندريلا قُتلت أم انتحرت ؟ شقيقة سعاد حسني تكشف عن إجابة سؤال هل السندريلا قُتلت أم انتحرت ؟

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قالت جيهان عبدالمنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إن صلاح جاهين كان الأب الروحي بالنسبة لـ سعاد حسني، وكانت تستشيره في كل شيء، وكان إنسان فاضل جداً.

وأشارت جيهان عبدالمنعم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، إلى أنها عندما قدمت فيلم «الراعي والنساء» كانت مريضة جدا بسبب الآلام في ظهرها، لافتة إلى أن سعاد حسني لم تنتحر لأنها اتفقت على مسرحية كانت تنوي تقديمها عقب العودة من لندن.

وتابعت: «سعاد اتقتلت غدر، ومعروف مين اللي قتلها»، مؤكدة أنها استعادت رشاقتها ورونقها قبل وفاتها.

المصرى اليوم

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