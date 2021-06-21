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وزير النقل: الرئيس كلفني بإزالة التعديات من حرم السكة الحديد ()

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وزير النقل: الرئيس السيسي كلفني بإزالة التعديات من حرم السكة الحديد (فيديو) وزير النقل: الرئيس كلفني بإزالة التعديات من حرم السكة الحديد ()

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح كلفه اليوم بإزالة التعديات من حرم السكة الحديد.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي» أن سائق قطار حلوان اصطحب اليد الخاص بالقطار وقام على الفور بتسليم نفسه للشرطة، لمنع حدوث أي احتكاك مع المواطنين.

وتابع وزير النقل: «تحليل المخدرات أثبت عدم تعاطي السائق لأي مواد مخدرة».

وأضاف: «توجيهات الرئيس بالنزول من صباح الغد لإزالة كل التعديات المخالفة في منطقة حلوان وغيرها».

وعلق وزير النقل على حادث اصطدام قطار بأتوبيسين في حلوان، مؤكدا ضرورة إزالة المنازل على جانبي شريط السكة الحديد، وتعويض ساكنيها رغم أنهم متعدون على أملاك الدولة أو اللجوء إلى إزالة خط السكة الحديد وعمل محور له.

وتابع الوزير: «أغلب المنطقة توجد بها تعديات من العمال.. خط قطار نقل الرخام لازم يتشال، خاصة أن الأهالي والعاملين في الورش يجلسون على شريط السكة الحديد».

وأضاف: «عندما تحدثت مع العمال الذين يجلسون على شريط السكة الحديد، كان ردهم بأن القطار لما بيجى بيزمر لنا»، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء محور الجزائر في منطقة حلوان، وإزالة التعديات الموجودة على خطوط السكة الحديد بمنطقة البساتين، لأن كل الورش سيتم نقلها لمنطقة السخنة مثل منطقة البساتين والمعادي والدويقة.

وزير النقل للساكنين في حرم السكة الحديد: سنزيل المخالفين واللي بنوا في الحرم وهنعوضهم (اعرف التفاصيل)#الحكاية#MBCMASR
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— الحكاية (@Elhekayashow)

المصرى اليوم

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