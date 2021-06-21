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محمد صلاح يغيب عن الأوليمبي في طوكيو 2020 بعد رفض ليفربول

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محمد صلاح يغيب عن المنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020 بعد رفض ليفربول محمد صلاح يغيب عن الأوليمبي في طوكيو 2020 بعد رفض ليفربول

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تحدد مصير مشاركة محمد صلاح قائد الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأولمبي خلال دورة أوليمبياد طوكيو 2020 التى ستبدأ الشهر المقبل. وكشف أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب والأهلي الأسبق، مصير مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن نادي ليفربول رفض رسميا مشاركة محمد صلاح في المنتخب الأوليمبي، مشيرا إلى أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، يقوم ببذل أقصى جهوده من أجل تكوين منتخب قوي قادر على تمثيل مصر بشكل مميز خلال البطولة المقبلة.

المصرى اليوم

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