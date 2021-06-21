بعد اتهامه بصفع طالبة وخلع نقابها.. أستاذ التاريخ يرد على بيان جامعة بني سويف

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علق الدكتور حسين يوسف، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة بني سويف، على بيان جامعة بني سويف الصادر في شأن واقعة قيامه بصفع طالبة بالقلم عقب أدائها امتحانا بكلية الآداب، قائلا إن هذه المعركة الاعلامية، لا تليق بمقام الجامعه السامي، مضيفا: «أين التحقيق الرسمي، أم هي لعبة رأي عام ولو كانت كذلك فلن تكسبوها ومنذ متى تترك إدارة الجامعة معالجة الشأن ذاته وتتفرغ للبيانات الصحفية».

وقال رئيس قسم التاريخ عبر صفحته على فيس بوك: «إن البيان الصادر عن جامعة بني سويف غير صحيح، ويتضمن وقائع كاذبة وهو بمثابة تجاوز لم أقبله من إدارة الجامعة وهو يعرضني للخطر واحمل شخص رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب المسؤولية عما يحدث جملة وتفصيلا وعن أي محاولة للمساس بشخصي من خلال ترديد الأقوال غير الصحيحة وسوف يكون ردى متناسبا مع هذه الطريقة الغريبة والتي لم نعتاد على التعامل معها من إدارات الجامعة السابقة وعلى إدارة الجامعة ان تتحلى بالقدر المناسب من المسؤولية والتي تتناسب مع اسم الجامعه وان يعلموا ان سكوتى له اسباب وان الرد في مثل هذه الأمور له مقامه ومجاله وإنني لن أتوقف عن المطالبة بحقوقي واستكمال الدعاوى القضائية وغيرها والتي هي السبب الرئيسي في اختراع هذه الواقعة وغيرها لكي يمنعوني من المطالبة بحقي والسؤال الواجب طرحه لماذا تخاطب الجامعه الاعلام ولا تبدأ بالتحقيق معي لعل المانع خير

وقال الدكتور حسين يوسف رئيس قسم التاريخ مطلوب رد من الجامعة: «نكرر السؤال لعل ذلك فائدة للجميع.لماذا لا تقوم جامعة بني سويف بالتحقيق معي؟».