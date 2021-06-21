تحذيرات من علي ماهر للاعبي المصري قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي.

وقبل بداية المران، عقد علي ماهر، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين حذرهم خلالها من صعوبة المباراة المقبلة أمام الانتاج الحربي ، مشددًا عليهم عدم الاستهانة بالمنافس مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف الا بالجهد والعرق داخل الملعب بعيدًا عن عوامل أخرى.

واشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية، وشهد تلقين الجهاز الفني لاعبيه بعدد من الجمل الخططية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاث ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.

ويلتقي المصري مع الإنتاج الحربي الجمعة المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.