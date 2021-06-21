بلجيكا تهزم فنلندا وتمنح الصعود للدنمارك

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تمكن منتخب بلجيكا من مواصلة سلسلة نتائجه الطيبة في دور المجموعات لبطولة يورو 2020 بهزيمة فنلندا بهدفين دون رد.

وغابت الأهداف عن معظم أوقات المباراة بسبب التحفظ الدفاعي من جانب فنلندا، حتى جاء هدف التقدم لبلجيكا 74، بعدما وضع المدافع لوكاس هارديكي الكرة بالخطأ في مرماه، فيما عزز روميلو لوكاكاو التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بلجيكا إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما فقدت فنلندا فرصة التأهل بعدما حسمت الدنمارك المركز الثاني بفارق الأهداف وبرصيد 3 نقاط.