أخبار عاجلة

طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية -
٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
تداول صور لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة و«التعليم» تتتبع مصدرها -
طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحان اللغة العربية وسط إجراءات مشددة -
"التدريب التقني" تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة -
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط على لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية -
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج -
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر  -
اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بلجيكا تهزم فنلندا وتمنح الصعود للدنمارك

Print
بلجيكا تهزم فنلندا وتمنح الصعود للدنمارك بلجيكا تهزم فنلندا وتمنح الصعود للدنمارك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب بلجيكا من مواصلة سلسلة نتائجه الطيبة في دور المجموعات لبطولة يورو 2020 بهزيمة فنلندا بهدفين دون رد.

وغابت الأهداف عن معظم أوقات المباراة بسبب التحفظ الدفاعي من جانب فنلندا، حتى جاء هدف التقدم لبلجيكا 74، بعدما وضع المدافع لوكاس هارديكي الكرة بالخطأ في مرماه، فيما عزز روميلو لوكاكاو التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بلجيكا إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما فقدت فنلندا فرصة التأهل بعدما حسمت الدنمارك المركز الثاني بفارق الأهداف وبرصيد 3 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا

طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية

٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد

٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد

تداول صور لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة و«التعليم» تتتبع مصدرها

تداول صور لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة و«التعليم» تتتبع مصدرها