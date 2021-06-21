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القبض على شخصين قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالرياض

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القبض على شخصين قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالرياض القبض على شخصين قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالرياض
تُقدَّر قيمة ما استوليا عليه 50,000 ريال.. وجرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة

القبض على شخصَيْن قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالرياض

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقات، ومتابعتها، وضبط مرتكبيها، تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدَيْن الثالث والخامس من العمر؛ ارتكبا (48) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في تكسير زجاج المركبات، وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل. وقد تم استرداد جزء من المسروقات. وتقدر قيمة ما استوليا عليه بمبلغ (50,000) ريال. وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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