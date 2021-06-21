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"نخلة مكة" تستحدث نظام ربط إلكترونيًا موحدًا ومنصة مشروعات مشتركة

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لرفع مستوى العمل القانوني بالجمعيات وخدمة المستفيدين في نطاق الشرق

احتضنت جمعية نخلة الخيرية بمكة المكرمة الاجتماع التنسيقي الأول لجمعيات شرق مكة الست، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد الضواط ونائبه رئيس قسم الجمعيات بالمركز محمد الشهري ومشرف الجمعيات بالمركز سامي العتيبي ومدير العلاقات العامة أحمد الزهراني.

وأقرت الجمعيات الست المجتمعة استحداث نظام ربط إلكتروني موحد للمستفيدين من الخدمات ومنصة موحدة لإطلاق برامج مشتركة تُسهم في خدمة المستفيدين في نطاق شرق مكة المكرمة الجغرافي.

واتفق المجتمعون على استقطاب كفاءات قانونية من المحامين المتطوعين للإسهام في خدمة جمعيات شرق مكة لرفع مستوى العمل القانوني داخل الجمعيات وبما يتوافق مع معايير الحوكمة ويزيد من فاعلية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لكل جمعية.

اللقاء حضره كلٌ من الأستاذ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرائع؛ محمد جابر الحكمي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالجعرانة؛ علي المطرفي رئيس مجلس إدارة جمعية لين للخدمات الإنسانية بوادي البجيدي؛ فواز الهذلي أمين عام جمعية صنائع بوادي بني عمير؛ جزاء الدهاس المدير التنفيذي لجمعية الجعرانة؛ بندر سمارة المدير التنفيذي لجمعية البر بالشرائع وتركي السويهري رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة وعبدالرحمن العتيبي المدير التنفيذي لجمعية نخلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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