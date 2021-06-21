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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5%

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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5% محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5%

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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.

وأكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الأوائل والمتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%

المصرى اليوم

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