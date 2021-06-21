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خلال الألف عام التى بدأت بغزو الإسكندر الأكبر وانتهت بالفتح العربى كان لمصر أكبر وأهم إسهاماتها الحضارية فى العالم القديم، وتميزت هذه الحقبة – بحسب مقاييس العالم القديم – بجودة توثيقها على نحو استثنائى، حيث يستطيع المؤرخ أن يستفيد من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المراجع والمصادر وكنز ضخم من المادة العلمية ما بين كتابات المؤرخين والجغرافيين والشخصيات الأدبية الكلاسيكية والمعالم الأثرية.

وانطلاقا من هذا جاء كتاب «مصر بعد الفراعنة (332 ق.م – 642م) من الإسكندر حتى الفتح العربى» للدكتور آلان بومان، أستاذ التاريخ الرومانى بكلية كرايست تشيرش أكسفورد، والكتاب ترجمة عواطف علاء الدين عمر، ومراجعة الدكتور علاء الدين عبدالمحسن شاهين، عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة. وهو من الإصدارات المهمة للمركز القومى للترجمة، ويدلل آلان بومان، فى كتابه هذا على أن مصر عاشت أكثر فتراتها ازدهارا فى ذلك الوقت بالتحديد! ومما يؤخذ على مؤلف هذا الكتاب أنه لم يعرض بعض ما أخذه عن بعض المصادر للفرز والتدقيق، فكانت النتيجة أن انطوت بعض الفصول على شىء من المغالطات، ومنها مثلا الخلط بين بعض الأولياء مثل السيد البدوى، وأن مصر هى التى تأثرت بثقافة العهدين البطلمى والرومانى، وهذا عكس الحقائق ويضم الكتاب مجموعة من الصور، وفى مقدمة الكتاب عرض المؤلف لعلاقته بالتاريخ، وعلم الآثار، فيقول: «إننى لا أملك سوى معرفة رجل الشارع العادى للآثار وليس لدى الخبرة اللازمة للتحليل النقدى للوثائق المدونة باللغات غير اليونانية واللاتينية، لذا كان على أن أعتمد على النسخ المنشورة وترجمات المواد الديموطيقية والقبطية، ولجوئه للدلائل (المدونة والأثرية) لتوضيح أثر الوجود الرومانى فى مصر فى ظل خلفية من التراث والتقاليد المصرية ويعرض المؤلف لهبة النيل، وجمال أراضى الدلتا وقت الفيضان فيقول: «لقد كانت كل البلاد مغطاة بالمياه وصارت كبحيرة كبيرة إلا التجمعات السكانية التى كانت توجد فوق التلال الطبيعية أو الصناعية وكانت تحتوى على مدن كبيرة وقرى تبدو كالجزر عند رؤيتها من مسافة بعيدة». كما عرض لعلاقة المصريين القدماء بالنباتات والزراعة، فيقول: «زودت الأنواع المختلفة من النباتات المصريين بالغذاء وبعض المنتجات المفيدة الأخرى دون الحاجة للزراعة المنتظمة، فعلى سبيل المثال لاحظ الكتاب المصريون القدماء أن جذور أحد أنواع الفول البرى يطلق عليه أذن الفيل كان يتم جمعها وأكلها إما نيئة وإما مطهوة، وأن أحد أنواع الكرنب كان ينتج نوعا من الحبوب يشبه بذور الدخن وكانت تطحن ويصنع منها أرغفة الخبز»، موضحا أن نبات البردى، الذى كان ينمو بوفرة فى مستنقعات الدلتا، كان يستغل فى صنع الأدوات الكتابية، وكانت مصر تصدرها لكل أنحاء منطقة البحر المتوسط.

وفى سياق تحديد دوافعه لتأليف هذا الكتاب يقول بومان: «إن مصر وصلت تحت الحكم اليونانى والرومانى لدرجة من الرخاء والتطور لم تشهدها فى العصور التالية حتى القرن الـ19 ميلاديا»، ويضيف: «إن أحد التقديرات الحديثة قدرت ثروة مصر، بأنها كانت من الضخامة التى تمكنها من دفع الأجور الأساسية للعمالة لمدة 750 ألف سنة».

ويصف «بومان» علاقة المصريين بالفرس والرومان، قائلا: «عندما دخل الإسكندر الأكبر مصر قوبل بالقليل من المقاومة من قبل الفرس الذين كانوا يحتلون مصر فى ذلك الوقت، وظلمهم وجبروتهم من 343 إلى 323 جعل المصريين فى القرن الرابع قبل الميلاد وأحفادهم يكرهون الفرس لمدة ألف عام، لذا رحب المصريون بالإسكندر الأكبر».

ثم عرض لطبقات الحكم فى العصر الرومانى، بقوله: «تأتى طبقة أقرباء الملك والأصدقاء من الدرجة الأولى، على رأس تلك الطبقات، ثم طبقة أقرباء الملك، تتبعها طبقة الخلفاء، ثم طبقة الحرس الخاص»، كما عرض لطبيعة الحكم البطلمى حيث الشخصية الأساسية للإدارة فى الحكومة البطلمية، كان الملك الذى يترأس الحكومة بشكل فعلى، حيث كان السلطة التنفيذية الأولى فى البلاد. ونقلا عن المؤرخ الرومانى يتطرق بومان لوصف المصريين وطبائعهم قائلا: «بوجه عام هم داكنو البشرة تغلب على وجوهم مسحة من الحزن وكانت أجسادهم نحيلة ولكن قوية وكانت حركتهم تتسم بالحماس والسرعة كما كانوا مشاكسين يميلون للعراك وشديدى الإصرار على إنجاز الأمور بطريقتهم دون غيرها». ويؤكد المؤلف أن أعظم إنجاز لليونانيين فى مصر كانت المدينة التى حملت اسم الإسكندر، فيقول فى الفصل السابع والأخير للكتاب: الإسكندرية عروس البحر المتوسط: «كانت المدينة تهيمن وتسيطر على منطقة حوض البحر المتوسط الشرقية سياسيا وثقافيا واقتصاديا لمدة 6 قرون ونصف القرن».

ويقول بومان فى الخاتمة: «إذا كان تسليم بيزنطة للعرب عام 642م نهاية عهد قديم وبداية عهد جديد إلا أنه لا يجب رؤية الأمر على أنه فاصل أو قاطع بين عصرين فى تاريخ حضارة وادى النيل، فالتغييرات السياسية، التى كانت نتيجة تقدم قوات الإسلام نحو الغرب لم تقم بمحو كل آثار العصر السابق».