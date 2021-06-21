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ارتفاع لتعويض الخسائر.. في وعالميا مساء اليوم الاثنين 21 يونيو 2021

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ارتفاع لتعويض الخسائر.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 ارتفاع لتعويض الخسائر.. في وعالميا مساء اليوم الاثنين 21 يونيو 2021

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واصل سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، ارتفاعه الذى بدأ فيه صباح اليوم بعد أسبوع حافل من الخسائر والانخفاضات حيث يتأثر الذهب فى مصر بالأسعار العالمية والتى شهدت ارتفاع متواصل .

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية يبلغ 879 جنيها، وكان فى الصباح 873 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر يبلغ 768 جنيها، وكان فى الصباح 764 جنيها، والعيار 18 قيراطًا يبلغ 659 جنيها، وكان فى الصباح 655 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6138 جنيها وكان فى الصباح 6125 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا ومتواصل على مدار اليوم فى محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التى حققها الأسبوع الماضي، على خلفية إعلان الاحتياطى توقعه رفع الفائدة مرتين خلال عام 2023 ، قبل عام من توقعاته السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة الأمريكية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك بنسبة 0.86% ، بينما هبط مؤشر الدولار والذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.38% ، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة مما عزز من ضعف الدولار بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم الأمريكى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 785.54 جنيه وكان سعره فى الصباح، 776.61 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,783.06 $ وكانت فى الصباح 1،764.31 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب مساء اليوم الإثنين، 21 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 877 إلى 879
عيار 22 804 إلى 806
عيار 21 767 إلى 769
عيار 18 657 إلى 659
عيار 14 511 إلى 513
عيار 12 438 إلى 439
الاونصة 27،261 إلى 27،332
الجنيه الذهب 6،135 إلى 6،152
الكيلو 876،571 إلى 878،857


متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، فى مساء اليوم الاثنين 21 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 897.76 جنيه 57.33 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 822.94 جنيه 52.55 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 785.54 جنيه 50.16 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 673.32 جنيه 42.99 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 523.69 جنيه 33.44 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 448.88 جنيه 28.66 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 374.07 جنيه 23.89 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,284.30 جنيه 401.29 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,923.35 جنيه 1,783.06 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 89,775.67 جنيه 5,732.66 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 897,756.70 جنيه 57,326.55 $

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المصرى اليوم

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