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«الكهرباء» تعلن تخفيض واستثناء فئتين من زيادة الكهرباء أول يوليو ()

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«الكهرباء» تعلن تخفيض واستثناء فئتين من زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو (فيديو) «الكهرباء» تعلن تخفيض واستثناء فئتين من زيادة الكهرباء أول يوليو ()

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن العام الماضي، عن الكهرباء لمدة خمس سنوات مقبلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وفقا لهيكلة الأسعار فإن بعض الأسعار سوف تظل ثابتة كما هي، مثل الاستهلاكات الصناعية وسوف تكون أقل 10 قروش عن العام السابق.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المنازل التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات، فإنها لن تشهد زيادة.

وأوضح أن الزيادات تبدأ أول يوليو وقدرها 10 قروش وسوف تشمل الشرائح الأولى والثانية التي يقل استخدامها عن 1000 كيلو وات، لافتا إلى أن تفاصيل هذه الأسعار منشورة في الجريدة الرسمية لمن يريد الإطلاع عليها.

المصرى اليوم

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