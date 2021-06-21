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متابعة تطوير مشروعات الصرف الصحى بالضواحى في بورسعيد

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متابعة تطوير مشروعات الصرف الصحى بالضواحى في بورسعيد متابعة تطوير مشروعات الصرف الصحى بالضواحى في بورسعيد

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قام اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، بتفقد العمل بموقع مشروعات تطوير حي الضواحي١و ٢ و٣ الممولين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبى، بحضور المهندسة أمل الألفي والشركات الهندسية القائمة على أعمال التطوير.

وشدد السكرتير العام على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية في تطوير مشروعات الصرف الصحى، تماشيا مع أعمال التنمية في كافة المجالات بحى الضواحى، حيث يجري تنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق السيدة خديجة أ وب وزمزم والحراسات وبنك الشاي وفاطمة الزهراء وطريق الشاحنات، كما أكد السكرتير العام الالتزام الكامل باشتراطات العمل بالمشروع وسرعة إنجازه طبقا للمواصفات.

المصرى اليوم

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