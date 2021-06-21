هرب بعد الحادث.. الأمن يبحث عن سائق قطار حلوان على أطراف المحافظة (تفاصيل)

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تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط سائق قطار حلوان الذي هرب من مكان الحادث بعد التصادم بسيارتي ميني باص كانا يستقلهما عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو بمركز حلوان، الذي أسفر عن مصرع عاملتين في المصنع، وإصابة 6 آخرين، طبقًا لبيان وزارة الصحة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارتي ميني باص وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، انتقلت 16 عربة إسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي حلوان العام، لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات بأن القطار كان محملا بالرخام، وفوجئ بالسيارتين يعترضان خط سيره، ويعبران شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور السيارات، ولا يوجد به مزلقان، فاصطدم بهما، ما تسبب في سقوط وفيات ومصابين، وجرى نقلهم للمستشفى.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان البلاغ للمعاينة، في الوقت الذي تواصل الأجهزة الأمنية تحرياته حول الحادث لكشف ملابسات وأسباب الحادث، مع ضبط وأحضار سائق القطار الذي هرب بعد وقوع الحادث.

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع حادث تصادم قطار حلوان مع عدد ٢ ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة ١٥ مايو .

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

حادث تصادم قطار مع أتوبيس في حلوان

حادث تصادم قطار مع أتوبيس في حلوان