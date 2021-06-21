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نتنياهو: لابيد وبينيت يصادران من إسرائيل حرية العمل ضد إيران

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نتنياهو: لابيد وبينيت يصادران من إسرائيل حرية العمل ضد إيران نتنياهو: لابيد وبينيت يصادران من إسرائيل حرية العمل ضد إيران

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اعتبر رئيس الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد «يصادران من إسرائيل حرية العمل ضد إيران».

وقال نتنياهو خلال جلسة «المعسكر الوطني» إن «رئيس الحكومة الفعلي لابيد، أعلن أنه سيناقش مع وزير الخارجية الأمريكية (أنتوني بلينكن) الشأن الإيراني.. هذه رسالة ضعيفة وهشة، هدية للجلاد الإيراني الذي يستطيع النوم بسلام».

وتابع: «لقد طلب مني منذ سنوات أن أقدم مثل هذا الالتزام للولايات المتحدة، لكنني رفضت باستمرار الاستجابة للطلب لا تفاجئونا بكل ما يتعلق بالنووي الإيراني، ولا مرة التزمت بالإعلان مسبقا عن جميع نشاطاتنا، أي نشاط من هذا القبيل يمكنه أن يحرمنا من حريتنا بالعمل ضد إيران».

وأضاف: «جوابي كان سنأخذ طلبكم بعين الاعتبار ولا شيء أكثر».

وهاجم الحكومة الجديدة قائلا :«بينيت ولابيد أثبتوا أنهم يناسبون لقب حكومة التغيير- التغيير للأسوأ بالحفاظ على أمننا ومستقبلنا.. حكومتكم غير مناسبة لقيادة دولة إسرائيل حتى ليوم واحد واستبدالها هي مهمة وطنية، سنبذل أقصى جهودنا حتى يتحقق هذا بأسرع وقت».

المصرى اليوم

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