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طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية -
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جوائز للفائزين بزيتون الجوف

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4 حيوانات تتساوى مع الوعل الجبلي في العقوبات

أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على...

c9d7d93906.jpgالباحة: مشعل الغامدي وأبها : الوطن
fdb862d84c.jpg11 ذو القعدة 1442 هـ

قسم لجرائم الحياة الفطرية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «الوطن» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ
( تصوير: عبدالمحسن دومان)

185 شركة حجاج تتسلم مواقعها بالمشاعر

سلمت وزارة الحج والعمرة، أمس، 185 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل مواقعها بالمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

رقابة بيطرية على منافذ مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

تعميم يوقف سباق التقاعد المبكر

بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

إزالة المخالفات في مزارع القطيف

أصدرت لجنة المزارع في محافظة «القطيف»، أمس، قرارا بإيقاف وإزالة جميع المخالفات المتعلقة بتحويل الأراضي الزراعية بالمحافظة، بما...

icon-byline.pngالدمام : زينة علي
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ
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2000 مستفيد يوميا من تحلية أبها

يزداد الطلب على المياه في منطقة عسير مع كل صيف حين يتوافد الزائرون والمصطافون، وعبر بعض ملاك الوحدات السكنية عن استيائهم من نقص...

icon-byline.pngأبها: فيصل زايد
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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