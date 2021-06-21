جوائز للفائزين بزيتون الجوف
أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على...
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «الوطن» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة...
سلمت وزارة الحج والعمرة، أمس، 185 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل مواقعها بالمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق...
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي...
بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في...
أصدرت لجنة المزارع في محافظة «القطيف»، أمس، قرارا بإيقاف وإزالة جميع المخالفات المتعلقة بتحويل الأراضي الزراعية بالمحافظة، بما...
يزداد الطلب على المياه في منطقة عسير مع كل صيف حين يتوافد الزائرون والمصطافون، وعبر بعض ملاك الوحدات السكنية عن استيائهم من نقص...