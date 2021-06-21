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وزير الخارجية يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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وزير الخارجية يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الخارجية يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ناقشا تطورات البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش

وزير الخارجية يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

‪ التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكل المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما ناقش الجانبان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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