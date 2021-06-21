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تفاعلاً مع "سبق".. فصل الكهرباء عن معارض السيارات بـ"عابدية مكة"

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تفاعلاً مع "سبق".. فصل الكهرباء عن معارض السيارات بـ"عابدية مكة" تفاعلاً مع "سبق".. فصل الكهرباء عن معارض السيارات بـ"عابدية مكة"
توجيه المُلاك لإنهاء إجراءات عقاراتهم نظامًا لدى الجهات المختصة

تفاعلاً مع

باشرت أمانة العاصمة المقدسة فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات والتي تقع ضمن حمى المشاعر المقدسة.

وتفصيلاً؛ باشرت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة وبمشاركة ‎الشركة للكهرباء أعمال فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات والتي تقع ضمن حمى المشاعر وتوجيه المُلاك لإنهاء إجراءات عقاراتهم نظامًا لدى الجهات المختصة.

وكانت "سبق" نشرت قبل خمسة أيام خبرًا تحت عنوان: "معارض ترفض الانتقال لمدينة السيارات.. و أمانة مكة" تتوعّد بإجراء "جاء فيه أن أمانة العاصمة المقدّسة لجأت إلى الجهات المختصة بعد رفض عددٍ من أصحاب معارض السيارات بالعابدية، الانتقال إلى مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة المكرّمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف حينها، لـ"سبق"، أن الأمانة حريصة على تطوير وتنمية جميع المخططات، وذلك من خلال المشروعات التنموية والتطويرية، ومدينة السيارات في مخططات جنوب مكة المكرّمة مثال على ذلك، وقامت الأمانة بتوجيه أصحاب معارض السيارات بالانتقال إلى الموقع الجديد.

وأضاف: "انتقلت أغلبية معارض السيارات الموجودة في العابدية، والمتبقية تمّ الرفع بشأنها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها".

ووثّقت "سبق"، الأسبوع الماضي؛ وجود عددٍ من المعارض في منطقة العابدية؛ على الرغم من انتقال الأغلبية من المعارض إلى مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة، وهو الأمر الذي يفتح تساؤلات حول أسباب عدم نقلها أسوة بمثيلاتها التي انتقلت إلى المدينة منذ أشهر عدة.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت قبل عدة أشهر في نقل معارض السيارات بالعابدية، إلى مدينة السيارات بالعكيشية التي تحوي مناطق لأنشطة السيارات، منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

كما تضم المدينة 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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