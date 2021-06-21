تقارير: مانشستر يونايتد يراقب أليو ديانج في مباراة الأهلي والترجي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تواصلت إدارة مانشستر يونايتد مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل إرسال أحد الكشافين لمتابعة أداء أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي وذلك بحسب الصحفي الغاني «ميكي جنر».

وأوضح الحساب الغاني أن كشافي مانشيستر يونايتد الانجليزي سيتوجهون إلى القاهرة وبالتحديد ملعب السلام لمتابعة المالي ألأيو ديانج لاعب خط وسط الأهلي خلال مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقدم المالي أليو ديانج أداء متميز رفقة النادي الأهلي في الدوري المصري والبطولات القارية وهو ماجعله محط أنظار عدد من الأندية الخليجية والأوروبية.

وكانت قناة الأهلي قد قالت أن صاحب الـ23 عام تلقى عرضاً مغرياً في وقت سابق من أحد الأندية الألمانية ولكن تم رفضه من الإدارة الحمراء.