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ماذا قال وزير النقل بعد إبلاغه بحادث قطار حلوان؟.. رئيس «السكة الحديد» يوضح ()

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ماذا قال وزير النقل بعد إبلاغه بحادث قطار حلوان؟.. رئيس «السكة الحديد» يوضح (فيديو) ماذا قال وزير النقل بعد إبلاغه بحادث قطار حلوان؟.. رئيس «السكة الحديد» يوضح ()

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كشف المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، رد فعل كامل الوزير، وزير النقل بعد إبلاغه بحادث قطار حلوان، وتسليم السائق نقسه للشرطة، عقب الحصول على «اليد» التي تمنع حركة القطار، قائلا: «قال لي الله ينور على السواق ده».

وقال أبوالمكارم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «المنطقة الذي شهدت الحادث عشوائية، وهناك منطقة حرم للسكك الحديدية حدث عليها تعديات»، مردفا: «خط السكك الحديدية متواجد من قبل المنازل المعتدية على الحرم، وليس لدينا سلطة الإزالة».

وتابع: «نتعامل مع أمر واقع، ونحاول تخفيض سرعة القطار حينما يقترب من المناطق التي توجد بها منازل»، مشيرا إلى أن الحادث وقع بسبب اتجاه سيارتي ميني باص في عكس خط القطار.

وأضاف: «القطار لم يستطع الوقوف فجأة كونه يصم 22 عربة محملة بالرخام، فأطلق إشارة التنبيه لكن سائقي الأتوبيسين لم يستطيعا التصرف فاصطدم القطار بأحد الأتوبيسين»، لافتا إلى أن القطار توقف بعد موقع الحادث.

المصرى اليوم

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