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الإعلام ومواجهة الإرهاب في ثقافة أسيوط

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الإعلام ومواجهة الإرهاب في ثقافة أسيوط الإعلام ومواجهة الإرهاب في ثقافة أسيوط

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم بيت ثقافة القوصية محاضرة بعنوان «الإعلام ومواجهة الإرهاب» عبر الأونلاين قدمها عبدالغني مسعود والذي قدم رؤية جوهرية حول مفهوم الإعلام ودوره القوى والمؤثر في مواجهة الإرهاب والتطرف والتصدي لهم ودور الثقافة في مواجهة الصدوع واللامعقول في الفكر المتطرف، كما أقامت مكتبة فزارة الثقافية محاضرة بعنوان «فوائد الخضروات» ناقشها أشرف رشاد وناقش فيها أهمية تناول الطعام الغذائي الصحي من الخضراوات والفواكه بجميع أنواعها.

عقدت مكتبة آل عابدين بموشا محاضرة تثقيفية بعنوان «مخاطر الإدمان» حاضرها حسن محمد والذي تناول الحديث حول مفهوم كلمة الإدمان واخطاره على الشباب وأهمية التوعية ضد مخاطر الإدمان، كما أعد قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر ورشة حكى للأطفال بالعرائس عبر الأونلاين قدمتها الفنانة راندا هيكل وحكاية الأكل الصحي المتوازن، وأقام بيت ثقافة أبنوب محاضرة بعنوان «الترابط المجتمعي وأثره في تقدم الأمم» حاضرها مصطفى يوسف وتناول الحديث حول أهمية الترابط الأسري والمجتمعي وتأثير ذلك على التنمية البشرية والسلوك السوي للإنسان، فيما قدم قصر ثقافة ديروط ورشة حكى للأطفال بعنوان «التلوث» عبر الأونلاين قدمتها سعاد محمد، حيث قدمت تعريف التلوث البيئي وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات والحفاظ على البيئة.

المصرى اليوم

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