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قصور الثقافة تختتم العرض المسرحى «بيرجنت النساج» بالمنيا

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قصور الثقافة تختتم العرض المسرحى «بيرجنت النساج» بالمنيا قصور الثقافة تختتم العرض المسرحى «بيرجنت النساج» بالمنيا

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تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا العرض المسرحى «بيرجنت النساج» عن برجنت والنساجون لفرقة المنيا القومية المسرحية بقصر ثقافة المنيا، إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية، بحضور لجنة التحكيم محمد حجاج، أحمد خليفة، أمين مرعى، سارة صلاح، ومدير عام فرع ثقافة المنيا، العرض أشعار أشرف عتريس، ألحان أسامة طه، ديكور وأزياء الدكتورة سهير أبوالعيون، مدقق لغوى ناصر جمال، الأداء الحركى تدريب الفنان يحيى عبدالعليم، دراماتورج أحمد الدسوقى، توزيع موسيقى أمجد صمويل، مكياج ماجد صفوت، مساعد مخرج عصام أسامة، محمد ربيع محمد، زياد محمد حسن، محمود محمد ربيع، إخراج محمد حسن، قدم العرض على مسرح ديوان عام محافظة المنيا.

تدور أحداث العرض عن الشاب بيرجنت الحالم الذي يعيش في الخيال والأحلام أكثر من الواقع، بل إنه جعل الحلم منفذا يحقق فيه كل ما يتمناه ولا يستطيع تحقيقه في الواقع، وسعى بيرجنت طوال المسرحية لتجميع المال من جميع انحاء العالم لتحقيق الثراء الفاحش، واستغلال الفرص وتأجيج الصراعات بين الفرق المتناحرة، والمتاجرة بأحلام البشر لتحقيق كل مايتمناه بأن يكون أغنى شخص في الكون دون مراعاة لقيم أو أعراف، وفى النهاية يكتشف أنة قد ضيع عمرة بساقية لا تتوقف، ونسى نفسة وضاع منة كل شئ ليلاقى مصيرة المحتوم غير مأسوف عليه، العرض بطولة نخبة من الفنانين منهم مجدي أبوزيد، عماد عبدالوهاب التونى، عماد محمد، محمد سمير الكردي، عثمان محمد محمد، عماد الدين عيد، عمرو ياسر، مينا ميمى، حماد محمد.

المصرى اليوم

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