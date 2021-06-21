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الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط

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الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط

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في إطار احتفالات الهيئة لقصور الثقافة باليوم العالمي للتبرع بالدم بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، عقد القصر ورشة حكى للأطفال قدمتها هناء فتحي، وتحدثت فيها عن الإحتفال بهذا اليوم وأنه يوم يحتفل به عالميا في كل عام، ويهدف إلى توعية الناس وزيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، واعطت للاطفال نماذج عملية للاطفال للتبرع بالدم في فترات الحروب والحوادث وأمراض الدم وذلك لإنقاذ حياة انسان حبا في الانسانية.

أعد القصر عدد من الورش الفنية منها ورشة فنون تشكيلية، ورشة موسيقي بعنوان «فنان الشعب» وتحدث فيها المايسترو نصر الدين أحمد سيد عن فنان الشعب، وقال أن اسمه الحقيقي السيد درويش البحر وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في والوطن العربي، ولد بالإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهرى، تعليم الفنون الشعبية؛ بجانب ورشة تفصيل ورسم الباترون، تدريب الاطفال على تصنيع اشياء مفيدة من خلال ورش الاشغال الفنية، بالإضافة لورشة تعليم فنون النحو وتبسيط قواعد اللغة العربية قدمها محمد عبدالرحيم، كما قدم القصر أنشطة للإطلاع بالمكتبة والإستعارة الداخلية، وفقرات لإكتشاف المواهب، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية للأطفال.

المصرى اليوم

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