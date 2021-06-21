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الكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021

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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

غلاف الكتاب

أما رواية الليالى البيضاء للروائى الروسى دوستويفسكى من الكتب التى استطاعت أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال العام المنقضى. وقد توالت إصدارات هذه الرواية منذ صدورها حتى عام 2016، من ترجمة سامى الدروبى، عن المركز الثقافى العربى. شاب وحيد يعيش بمدينة «بطرسبورج»، تنقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يقع فى غرام فتاة لا يعرفها، يتخذها صديقة ولا يعترف بحبه لها، ولكنها تخفى أيضًا الكثير من الأسرار. أحداث مثيرة فى إطار من الرومانسية والغوص فى أعماق النفس البشرية، حيث يتتبع القراء مصير هذه العلاقة.

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ومن هذه الكتب رواية الحارس فى حقل الشوفان للكاتب ج. د. سالنجر والتى استطاعت أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال العام المنقضى. وقد صدرت الطبعة الأولى من هذه الرواية خلال عام 1951، ثم توالت طبعات نسخها الورقية الحديثة حتى عام 2010، من ترجمة غالب هلسا، عن دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع. تدور أحداث الرواية حول هولدن كولفيلد، ذى الـ 16 عامًا، الذى يواجه الحياة ببراءة الطفولة وشجاعة المراهقة، وما بين متطلبات الأولى وردود أفعال الثانية، نتتبع مسيرة الصبى تجاه تحقيق حلمه والمحيطين به.

غلاف الكتاب

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وهناك أيضا المجموعة القصصية «حديث الصباح» للكاتب أدهم شرقاوى، والتى صدرت أولى طبعاتها خلال عام 2015، عن دار كلمات للنشر والتوزيع بالكويت. يضم الكتاب مجموعة من القصص القصيرة، التى تحتوى على عِبرة أو حكمة ما، بهدف توسيع الإدراك والمعرفة، وتعلم النظر للأمور والأشخاص والأحداث بطريقة مختلفة ورؤى متجددة.

المصرى اليوم

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