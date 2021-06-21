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رئيس «السكة الحديد»: يجب نقل السكان المقيمين في حرم القطارات لتفادي الحوادث ()

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رئيس «السكة الحديد»: يجب نقل السكان المقيمين في حرم القطارات لتفادي الحوادث (فيديو) رئيس «السكة الحديد»: يجب نقل السكان المقيمين في حرم القطارات لتفادي الحوادث ()

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كشف مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، ملابسات وتفاصيل حادث قطار حلوان.

وقال أبوالمكارم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «سائق القطار أطلق السرينة لتنبيه الأتوبيسين وتوقف بعد الحادث بفترة، وسائق القطار أخذ يد جرار القطار كي يضمن عدم تحرك القطار من أي فرد وسلم نفسه للشرطة».

وأكمل: «لجنة فنية من السكة الحديد للكشف عن ملابسات حادث القطار.. القطار سليم ولم يتأثر بالحادث وجاهز للتحرك لكن ننتظر إذن النيابة العامة».

وتابع أبوالمكارم: «لابد من نقل السكان المقيمين في حرم السكة الحديد لتفادي حدوث مثل حادث قطار حلوان».

المصرى اليوم

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