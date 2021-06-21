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رسالة جريزمان لديمبلي بعد استبعاده من معسكر فرنسا

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رسالة جريزمان لديمبلي بعد استبعاده من معسكر فرنسا رسالة جريزمان لديمبلي بعد استبعاده من معسكر فرنسا

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وجه أنطوان جريزمان، جناح منتخب فرنسا ونادي برشلونة الإسباني، رسالة إلى مواطنه عثمان ديمبلي، وذلك بعد استبعاده من قائمة منتخب فرنسا المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وكان منتخب فرنسا، أعلن استبعاد عثمان ديمبلي، من معسكر الديوك، الذي يشارك حاليًا في بطولة اليورو، بسبب إًاباته في الركبة خلال مباراة المجر الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

وقال جريزمان، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "هناك مراوغات وأهداف وإصابات، ولكن قبل كل شيء هُناك رجلًا!"، مضيفًا: "عقبة أخرى عليك التغلب عليها في طريقك، لكنك ستعود أقوى جسديًا وذهنيًا".

وأضاف :"أنا حزين لرؤيتك ترحل عن اليورو، لكن أعلم أنك ستكون على الأرض معنا".

يُذكر أن فرنسا تحتل صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وتأتي ألمانيا والبرتغال في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط والمجر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصرى اليوم

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