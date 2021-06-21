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مناقشة ديوان «يقامر بشعره» بنادي أدب أسيوط

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مناقشة ديوان «يقامر بشعره» بنادي أدب أسيوط مناقشة ديوان «يقامر بشعره» بنادي أدب أسيوط

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد نادي أدب قصر ثقافة أسيوط برئاسة الأديب على عبدالرازق ملتقى ثقافي أدبي لمناقشة ديوان «يقامر بشعره»، الفائز بجائزة المسابقة الأدبية المركزية للهيئة، للشاعر الأديب الدكتور سيد عبدالرازق.

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة للأديب الدكتور سيد عبدالرازق والذي رحب بالحضور والمشاركة في مناقشة ديوانه، وأكد أن الإبداع الأدبي لا حدود له، وأنه سعيد بمناقشة الديوان وسط عشاق الأدب من كبار أدباء الصعيد الثقافي والمواهب الأدبية الشابة، وقدمت الملتقى الأديبة الدكتورة فاطمة الشريف، ناقش الديوان أيمن منصور الجميل والذي قدم مناقشة بحثية بعنوان «رؤى فنية في ديوان يقامر بشعره»، كما قدمت زينب المصري دراسة نقدية بعنوان «الأسلوب في ديوان يقامر شعره»، واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة بحضور لفيف من الأدباء والشعراء بالمحافظة ومنهم الكاتب المسرحي نعيم الاسيوطى والشعراء سامية ربيع، مصطفى رشوان، والمخرج خالد أبوضيف، والأدباء عاطف العزازى، أيمن رجب، أشرف عكاشة.

أقام قصر ثقافة أبوتيج محاضرة تثقيفية بعنوان «التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع» حاضرتها نهى أحمد سيد والتي ناقشت أهمية التكنولوجيا الحديثة في العصر الحديث، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا التطبيقية في ظل المتغيرات المجتمعية، وأنه من الضروري مواكبة التطور التكنولوجي والتواصل من خلال العصر الرقمي وثورة المعلومات.

المصرى اليوم

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