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شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفياً

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شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفياً شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت من عبد الحليم لمدة 6 سنوات عرفياً

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قالت جيهان عبدالمنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إن سعاد عندما كانت صغيرة رآها عبدالرحمن الخميسي، وكانت حينها تشارك في برنامج «بابا شارو»، مما ساهم في حصولها على بطولة فيلم «حسن ونعيمة».

وأضافت جيهان عبدالمنعم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن والد سعاد حسني كان يرفض تعليم أبنائه رغم أنه كان خطاطا.

وأكدت أنه لن يأتي أحد مثل سعاد حسني، مؤكدة أن شقيقتها كانت مثقفة حقيقية، معقبة: «ثقفت نفسها بنفسها»، وجلست مع العديد من كبار الكتاب وتعلمت منهم الكثير مما ساهم في نشأة أفكارها.

وأوضحت أن المسلسل الذي قدمه ممدوح الليثي لا يمت لواقع سعاد حسني بأي صلة، منوهة بأن الفنانة الراحلة لديها عزة نفس وطيبة جعلتها محبوبة بين الجميع.

وأشارت إلى أن سعاد حسني تزوجت من عبدالحليم لمدة 6 سنوات عرفيا، وهو من رشحها لفيلم «البنات والصيف» بعد فيلم «حسن ونعيمة»، لافتة إلى أن العندليب رفض في البداية إشهار الزواج، كما أنه كان يغير عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، مما تسبب في انفصالهما.

المصرى اليوم

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