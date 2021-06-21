أكرم توفيق «جوكر الأهلي».. أفضل لاعب في دوري أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب في جولة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحصد بروس بفوما حارس مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لقب أفضل حارس في الجولة، بينما حصد أكرم توفيق لاعب الأهلي، لقب أفضل لاعب في نصف النهائي.

كان الأهلي قد فاز على الترجي التونسي في رادس بهدف دون رد، فيما حقق كايزر تشيفز الفوز بالنتيجة نفسها على الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا.

وتقام جولة الإياب يوم السبت المقبل، بين الأهلي والترجي في القاهرة، وكايزر تشيفز مع الوداد في جنوب إفريقيا.