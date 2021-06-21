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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر بدأت في وضع رؤية طويلة المدى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على الدعم السياسي لرؤية مصر طويلة المدى 2030.

وأضافت «السعيد»، خلال لقاء خاص ببرنامج الحقيقة المذاع عبر فضائية extra news، أن رؤية مصر 2030 هي رؤية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية.

وأوضحت أن العالم في 2015 توافق مجموعة من الدول في الأمم المتحدة على وضع 17 هدفًا رئيسيًا للحد من الفقر وتحقيق مدن مستدامة وتوظف لائق، وأوصوا جميع الدول بضرورة الوصول إلى الـ17 هدفًا خلال 2030.

وأشارت إلى أن مصر من أوائل الدول الرائدة التي تبنت رؤيتها الوطنية، حيث وضعت نصب أعينها الـ17 هدفا، وبدأت بشكل تشاركي مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلاميين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات.