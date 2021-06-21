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قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أن فكرة الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك موجودة ولكنها بحاجة لبعض الدراسة.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية «رئاسة الزمالك شرف كبير لأن النادي أحد مصادر القوة الناعمة في مصر».

وأكد عبد العزيز أنه بحاجة لمعرفة موعد الانتخابات المقبلة واللوائح المنظمة لها بالإضافة إلى الأمور المتنازع عليها معبراً عن رغبته في وجود أجواء مناسبة بعيدة عن النزاع القانوني.

واختتم خالد عبد العزيز الحديث قائلاً «فكرة الترشح لرئاسة الزمالك موجودة ولكن يتبقى دراسة الأمر بشكل جيد لحسم القرار».