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قمة عالم أفضل: 300 مليار دولار حجم سوق تطبيقات الواقع المعزز في 2021

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قمة عالم أفضل: 300 مليار دولار حجم سوق تطبيقات الواقع المعزز في 2021 قمة عالم أفضل: 300 مليار دولار حجم سوق تطبيقات الواقع المعزز في 2021

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توقعت شركة هواوي أن تصل قيمة سوق تطبيقات الواقع المُعزز ما يعادل 300 مليار دولار بحلول عام 2021، وقال بوب كاي، كبير مدراء التسويق في مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات: «في البداية سيشهد الواقع المُعزز اعتمادًا هائلًا في تطبيقات خمس صناعات وهم، التعليم، شبكات التواصل الاجتماعي، التسوق، السفر والملاحة، والألعاب، حيث يمكن للواقع المُعزز أن يعمل على تحقيق التقارب بين العالمين الواقعي والرقمي مما يجعل الأحلام حقيقة».

وخلال «قمة عالم أفضل 2021» التي نظمتها هواوي بحضور خبراء القطاع من جميع أنحاء العالم، وخلال القمة أصدرت هواوي تقريراً رسمياً عن فوائد ومزايا حلول وتكنولوجيات «الجيل الخامس» و«الواقع المُعزز» قال الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس: «تعد تكنولوجيا الواقع المُعزز الناشئة من أبرز معالم المستقبل، وتطبيق هذه التكنولوجيا في القطاعات الرئيسية مثل التعليم سيعد نقلة حقيقية في العالم، خاصةً في ضوء تفعيل التعليم الرقمي والسعي الدائم للاستفادة من أحدث التكنولوجيات لتحفيز المتعلمين وجعل عملية التعلم أكثر سهولة ومتعة وتشويقاً وإثارة، على الرغم من التحديات المتزايدة والمتسارعة التي يشهدها العالم يوماً تلو الآخر.

كما أن استخدام تكنولوجيا الواقع المُعزز سيغير كثيراً من نظرة الطلاب إلى المدارس والجامعات وسيجعلهم حتماً يقبلون على الدراسة بشغف ومتعة منقطعي النظير». وفي نهاية كلمته أكد غنيمة ثقته التامة في خبرة شركة هواوي تكنولوجيز الواسعة في جودة الحلول والتقنيات التي تقدمها والتي ستساهم بدورها في دفع عجلة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير التعليم وتوفير قيمة مضافة.

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