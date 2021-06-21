"خيرية نجران " توزع 1200 سلة غذائية متكاملة على مستفيديها

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بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وصرح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة، من خلال توزيع 1200 سلة متكاملة على جميع المستفيدين بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران يستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية، وتتكون السلة الغذائية من الأصناف الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والشاي والمعكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها.