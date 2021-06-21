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واشنطن: السفير الأمريكي لدى سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع

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واشنطن: السفير الأمريكي لدى روسيا سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع واشنطن: السفير الأمريكي لدى سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن السفير الأمريكي لدى جون سوليفان سيعود إلى موسكو خلال الأسبوع الحالي.

وقال: «سوليفان سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع».

وأضاف: «الولايات المتحدة ترحب بعودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف الذي وصل إلى واشنطن أمس».

وأعلنت الخارجية الروسية أمس الأحد عن عودة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى واشنطن في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف.

ووصل السفير الروسي إلى مطار جون إف كينيدي بمدينة نيويورك، قبل أن يتابع طريقه إلى السفارة في واشنطن.

المصرى اليوم

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