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محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال إنشاء ساحة بحي الشرق

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محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال إنشاء ساحة مصر بحي الشرق محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال إنشاء ساحة بحي الشرق

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء ساحة بحى الشرق، والتى تأتى ضمن الطفرة السياحية الكبرى على أرض بورسعيد، وخطة وضع بورسعيد على الخريطة السياحية، لافتا أن «ساحة مصر» تعبر عن تاريخ مصر وجهود المصريين في إنشاء قناة السويس الذين حفروا القناة بدمائهم الذكية، كما تشير لواقع بورسعيد الحضارى الجديد، والتنمية التي حققتها الدولة على أرض بورسعيد .

وأكد المحافظ أنه تم إنشاء ساحة مصر، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ، وبما يليق مع المستوى الحضارى وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى للأبناء بورسعيد، لافتا أن «ساحة مصر» تجمع كافة عناصر الإبهار السياحى والترفيهى الذي يتناسب مع طبيعة بورسعيد السياحية، بما يحقق التكامل في التطور السياحى بالمنطقة ويجعل منها منطقة جذب لزائرى المحافظة، ولفت «المحافظ» أن تصميم منطقة ساحة مصر تضم مناطق لاند سكيب، وبرجولات، ومقاعد خاصة لكبار السن، بما يحقق مستوى حضارى وجمالى يليق بواجهة بورسعيد.

المصرى اليوم

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