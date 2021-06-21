أخبار عاجلة

"التدريب التقني" تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة -
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط على لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية -
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج -
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر  -
اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة» -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية -
رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي -
امتحانات الثانوية العامة .. أول تدخل برلماني بسبب «اللوغاريتمات» و«ضيق الوقت» -
بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العُلا -
القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الشباب وثقافة المستقبل ندوة بثقافة القاهرة

Print
الشباب وثقافة المستقبل ندوة بثقافة القاهرة الشباب وثقافة المستقبل ندوة بثقافة القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة القاهرة، حيث عقدت المكتبة الثقافية لحي المعادي مسابقة دينية عبارة عن أسئلة عن الصيام والصلاة وسجدة السهو للشيخ حسين أحمد واعظ عام بالأزهر الشريف، ومسابقة أخرى تحت عنوان «امرأة مصرية مبدعة» قدمها د. وائل سليم عن شخصية «الملكة حتشبسوت»، حيث تناول شخصيتها وأهم إنجازاتها، إلى جانب ورشة تعليم رسم طبيعة صامتة بالألوان المائية، وورشة أعمال فنية لعمل علبة على شكل قلب من الكرتون وبذور الخوخ وذلك في إطار إعادة التدوير واستغلال خامات البيئة في أعمال مفيدة.

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة المرج ندوة حول «الشباب وثقافة المستقبل» أدارها إبراهيم حسن تحدث فيها عن أهمية ثقافة السوشيال ميديا والمنتج الأدب الرقمي تبعها فقرة غنائية، اختتم اللقاء بأمسية شعرية، بجانب مناقشة كتاب «المخ»من تأليف أيمن شمس بقصر ثقافة الوفاء والأمل، بالأضافة إلى ورشة حكي بعنوان الأمانة ببيت ثقافة أبوحشيش.

استمر الفرع في تقديم أنشطته أونلاين حيث ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب البيئة نحو عالم أفضل، كما نفذ بيت ثقافة نادى الطيران بالتجمع ورشة إعادة تجديد الملابس القديمة، مع حوار مفتوح عن ترشيد استهلاك المياه لبيت ثقافة دار الحرب الإلكترونية، مع ورشة حكى قصة الصداقة لمكتبة Sos الثقافية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر 

توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر 

اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة»

اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة»

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية

رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي

رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي