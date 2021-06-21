الشباب وثقافة المستقبل ندوة بثقافة القاهرة

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة القاهرة، حيث عقدت المكتبة الثقافية لحي المعادي مسابقة دينية عبارة عن أسئلة عن الصيام والصلاة وسجدة السهو للشيخ حسين أحمد واعظ عام بالأزهر الشريف، ومسابقة أخرى تحت عنوان «امرأة مصرية مبدعة» قدمها د. وائل سليم عن شخصية «الملكة حتشبسوت»، حيث تناول شخصيتها وأهم إنجازاتها، إلى جانب ورشة تعليم رسم طبيعة صامتة بالألوان المائية، وورشة أعمال فنية لعمل علبة على شكل قلب من الكرتون وبذور الخوخ وذلك في إطار إعادة التدوير واستغلال خامات البيئة في أعمال مفيدة.

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة المرج ندوة حول «الشباب وثقافة المستقبل» أدارها إبراهيم حسن تحدث فيها عن أهمية ثقافة السوشيال ميديا والمنتج الأدب الرقمي تبعها فقرة غنائية، اختتم اللقاء بأمسية شعرية، بجانب مناقشة كتاب «المخ»من تأليف أيمن شمس بقصر ثقافة الوفاء والأمل، بالأضافة إلى ورشة حكي بعنوان الأمانة ببيت ثقافة أبوحشيش.

استمر الفرع في تقديم أنشطته أونلاين حيث ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب البيئة نحو عالم أفضل، كما نفذ بيت ثقافة نادى الطيران بالتجمع ورشة إعادة تجديد الملابس القديمة، مع حوار مفتوح عن ترشيد استهلاك المياه لبيت ثقافة دار الحرب الإلكترونية، مع ورشة حكى قصة الصداقة لمكتبة Sos الثقافية.