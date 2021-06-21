أمسيات شعرية وورش فنية في ثقافة القاهرة

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة القاهرة، حيث عقد نادى الأدب في قصر ثقافة عين حلوان أمسية أدبية شعرية تضمنت محاضرة عن رواية «وحل المدينة» لأحمد هاشم البنا، حاضرها الشاعر محمد الدالي، تلاها مجموعة من قصائد الدكتور بهاء الدين سيد، واختتم اللقاء بمحاضرة عن ماهية التنمية البشرية ومفهومها لدى البسطاء للدكتورة نانسى نبيل، كما ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب «البيئة نحو عالم أفضل» تأليف عبدالباسط الجمل، مع أولاد مدرسة ضعاف السمع والبكم بالجمعية وذلك بلغة الإشارة، بجانب جلسة حوارية حول فن الرواية بالمكتبة الثقافية لحى المعادى قدمها الناقد الدكتور وائل سليم تناول فيها نشأة الرواية واهم مراحل تطورها وأشهر المبدعين المصريين اللذين برزوا في هذا المجال واشهرهم الأديب نجيب محفوظ.

ونظم نادى أدب منشأة ناصر أمسية فنية تضمنت فقرات شعرية للشاعر علاء رزق وفقرات غنائية متعددة، كما أقام قصر ثقافة روض الفرج بالتعاون مع محافظة سوهاج ورشة فنية لعمل تظريز التلي وهو خاص بالثقافة البيئية بصعيد مصر، بينما استمر الفرع في تقديم أنشطته أونلاين، حيث نفذ قصر ثقافة روض الفرج ورشة حفر على المرايا، بجانب ورشة قص ولزق للأطفال بقصر ثقافة السلام، وورشة تزيين القلم الرصاص لأصحاب الهمم ببيت ثقافة المرج.