الكهرباء: ندرس التصدير لليونان عبر كابل في البحر.. و25% حجم الاحتياطي لدىنا

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لديها احتياطي من الكهرباء يتخطي 25%، بعدما كانت تعاني من العجز قبل 2014.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر توسعت في استخدام الطاقة المتجددة، حيث أن حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة يصل إلى 20%، ومن المتوقع وصول حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة إلى 42% خلال عام 2032.

واستطرد: «سيتم نقل الكهرباء بين مصر واليونان من خلال كابل تحت سطح البحر»، لافتا إلى أن العرض تقدمت به شركة ليتم تبادل 2000 ميجاوات، موضحا أن الموضوع قيد الدراسة وتم الاستعانة بمكتب استشاري على أعلى مستوى لوضع الدراسات.

وأكد حمزة أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني للقاهرة من شأنها أن تسرع وتيرة تنفيذ مشروع نقل الكهرباء عبر البلدين بواسطة كابل تحت سطح البحر.

ولفت إلى أن مصر هي البوابة الذهبية لنقل الطاقة المتجددة إلى أوروبا، حيث إن القارة تمتلك مصادر كبيرة من الطاقة المتجددة التي تحتاج إليها القارة الأوروبية.

وأوضح أن مصر تسعى إلى أن تصبح أكبر مركز محوري لنقل الطاقة المتجددة بالعالم، مضيفا أن هناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها ليبيا والسعودية والأردن والعراق.