أخبار عاجلة

"التدريب التقني" تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة -
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط على لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية -
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج -
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر  -
اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة» -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية -
رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي -
امتحانات الثانوية العامة .. أول تدخل برلماني بسبب «اللوغاريتمات» و«ضيق الوقت» -
بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العُلا -
القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الكهرباء: ندرس التصدير لليونان عبر كابل في البحر.. و25% حجم الاحتياطي لدىنا

Print
الكهرباء: ندرس التصدير لليونان عبر كابل في البحر.. و25% حجم الاحتياطي لدىنا الكهرباء: ندرس التصدير لليونان عبر كابل في البحر.. و25% حجم الاحتياطي لدىنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن لديها احتياطي من الكهرباء يتخطي 25%، بعدما كانت تعاني من العجز قبل 2014.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر توسعت في استخدام الطاقة المتجددة، حيث أن حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة يصل إلى 20%، ومن المتوقع وصول حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة إلى 42% خلال عام 2032.

واستطرد: «سيتم نقل الكهرباء بين مصر واليونان من خلال كابل تحت سطح البحر»، لافتا إلى أن العرض تقدمت به شركة ليتم تبادل 2000 ميجاوات، موضحا أن الموضوع قيد الدراسة وتم الاستعانة بمكتب استشاري على أعلى مستوى لوضع الدراسات.

وأكد حمزة أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني للقاهرة من شأنها أن تسرع وتيرة تنفيذ مشروع نقل الكهرباء عبر البلدين بواسطة كابل تحت سطح البحر.

ولفت إلى أن مصر هي البوابة الذهبية لنقل الطاقة المتجددة إلى أوروبا، حيث إن القارة تمتلك مصادر كبيرة من الطاقة المتجددة التي تحتاج إليها القارة الأوروبية.

وأوضح أن مصر تسعى إلى أن تصبح أكبر مركز محوري لنقل الطاقة المتجددة بالعالم، مضيفا أن هناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها ليبيا والسعودية والأردن والعراق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها