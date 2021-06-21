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الأهلي يسيطر على أفريقيا.. 5 لاعبين في التشكيل المثالي بعد جولة نصف النهائي

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الأهلي يسيطر على أفريقيا.. 5 لاعبين في التشكيل المثالي بعد جولة نصف النهائي الأهلي يسيطر على أفريقيا.. 5 لاعبين في التشكيل المثالي بعد جولة نصف النهائي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الاثنين، تشكيل جولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي المصري قد فاز على مضيفه الترجي التونسي، في ملعب رادس، بهدف دون رد، كما انتصر كايزر تشيفز بنفس النتيجة على الوداد البيضاوي في المغرب.

وشهد التشكيل 5 لاعبين من الأهلي المصري، وسط غياب محمد الشناوي العملاق، والتشكيل هو:

حراسة المرمى: بروس بفوما، لاعب كايزر تشيفز

الدفاع: إلياس شتي، لاعب الترجي- بدر بانون، مدافع الأهلي- إريك ماتوهو، لاعب كايزر تشيفز- أكرم توفيق، لاعب الأهلي.

الوسط: حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي- أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي- نجابولو بلوم، لاعب كايزر تشيفز- وليد الكرتي، لاعب الوداد.

الهجوم: محمد شريف، مهاجم الأهلي- سمير نوركوفيتش، لاعب كايزر تشيفز.

ووضع كل من الأهلي وكايزر تشيفز قدمًا في نهائي البطولة، المقرر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

المصرى اليوم

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