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إيهاب جلال يُطيح بنجم الأهلي من الإسماعيلي

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إيهاب جلال يُطيح بنجم الأهلي من الإسماعيلي إيهاب جلال يُطيح بنجم الأهلي من الإسماعيلي

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استقر مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على عدم تجديد إعارة أحمد العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والمعار من النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

أحمد العش، انتقل إلى النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي مالية كفر الزيات، أحد أندية القسم الثاني، ومنه إلى النادي الإسماعيلي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي الإسماعيلي قرروا عدم تجديد إعارة أحمد العش، من النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناء على الرؤية الفني لايهاب جلال، المدير الفني للفريق، لعدم قناعته بإمكانيات اللاعب الفنية.

وكان أحمد العش، تعرض للإصابة بشرخ في وجه القدم، بعد انضمامه للدراويش في يناير الماضي، أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين.

يُذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها الأحد المقبل، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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