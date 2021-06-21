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خالد عبد العزيز: الحديث عن تبرعات أمر محرج للغاية

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خالد عبد العزيز: الحديث عن تبرعات الزمالك أمر محرج للغاية خالد عبد العزيز: الحديث عن تبرعات أمر محرج للغاية

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قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أن الحديث حول تبرعات جماهير للنادي أمر محرج للغاية.

وأضاف خلال إحدى المداخلات التلفزيونية :«قانون الرياضة الذي تم إعداده في 2017 بُنِي على 4 محاور رئيسية لتحقيق الاستفادة لأندية الدوري المصري».

وواصل خالد عبد العزيز حديثه قائلاً «الجمعيات العمومية هي التي تتحكم في انتخابات الأندية والهيئات الرياضية، كما تحسم أيضا الملفات ذات الأهمية الكبرى، ومن هنا وجب إظهار دور الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية».

وأكمل «تم الوضع في الاعتبار أن تكون الشكاوى الخاصة بالأندية والهيئات الرياضية بعيدة عن لأن هذا يضر بالرياضة ويعرض الاتحادات لعقوبات».

المصرى اليوم

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