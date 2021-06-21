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الأهلي يعلن موعد تلقي لاعبيه لقاح كورونا بعد معركة الحسم أمام الترجى

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الأهلي يعلن موعد تلقي لاعبيه لقاح كورونا بعد معركة الحسم أمام الترجى الأهلي يعلن موعد تلقي لاعبيه لقاح كورونا بعد معركة الحسم أمام الترجى

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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي سيحصلون على لقاح كورونا في إطار البرنامج المتبع ضمن الوقاية من الفيروس.

وأوضح أبو عبلة أنه بعد التشاور مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، تقرر تأجيل حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني على لقاح كورونا لحين انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجي التونسي.

وأشار أبو عبلة إلى أن الجهاز الطبي يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على لقاح كورونا ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي؛ وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين في المباراتين.

وأكد أبو عبلة أنه سيتم تحديد موعد لحصول لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري على تطعيم لقاح كورونا عقب الانتهاء من لقاء العودة أمام الترجي التونسي والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

المصرى اليوم

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