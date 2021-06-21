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استقبل الدكتور خالد القبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في أسوان، الاثنين، الدكتور أحمد موسى، مدير فرع مؤسسة مصر الخير، بحضور معتز منير، مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية.

وتناول اللقاء -بحسب بيان الاثنين- أوجه دعم المؤسسة لمدارس التعليم العام من تنظيم تدريبات لتنمية مهارات المعلمين بالتعاون مع البنك الأهلي، والبحث عن وسائل تطوير التعليم المجتمعي، وتم إهداء 2 طابعة، واحدة لإدارة المشاركة المجتمعية وواحدة للتعليم المجتمعي.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر للمؤسسة والقائمين عليها على الدعم المقدم لطلاب التعليم المجتمعي، وأكد أن مؤسسة مصر الخير دائمًا داعم لتطوير العملية التعليمية بأسوان.