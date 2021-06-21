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وكيل تعليم أسوان ومدير « الخير» يناقشان دعم العملية التعليمية

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وكيل تعليم أسوان ومدير «مصر الخير» يناقشان دعم العملية التعليمية وكيل تعليم أسوان ومدير « الخير» يناقشان دعم العملية التعليمية

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استقبل الدكتور خالد القبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في أسوان، الاثنين، الدكتور أحمد موسى، مدير فرع مؤسسة الخير، بحضور معتز منير، مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية.

وتناول اللقاء -بحسب بيان الاثنين- أوجه دعم المؤسسة لمدارس التعليم العام من تنظيم تدريبات لتنمية مهارات المعلمين بالتعاون مع البنك الأهلي، والبحث عن وسائل تطوير التعليم المجتمعي، وتم إهداء 2 طابعة، واحدة لإدارة المشاركة المجتمعية وواحدة للتعليم المجتمعي.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر للمؤسسة والقائمين عليها على الدعم المقدم لطلاب التعليم المجتمعي، وأكد أن مؤسسة مصر الخير دائمًا داعم لتطوير العملية التعليمية بأسوان.

المصرى اليوم

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