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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تنفق مئات المليارات لتطوير قطاع النقل وفي المقدمة قطاع السكة الحديد الذي ينقل العدد الأكبر من المواطنين.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن تطوير قطاع النقل يحظى باهتمام رئاسي، حيث إن السكة الحديد لم تشهد تطويرا منذ عشرات السنوات.

وناشد موسى المواطنين عدم الاستسهال والعبور فوق خطوط السكة الحديد، قائلا: «يجب العبور في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على سلامتكم».

وأردف موسى: «الحادث يعطينا دروسا للمرات المقبلة، ولا معلومة حتى الآن عن المتسبب في حادث قطار حلوان»، مؤكدا أن هذه الأمور تترك لجهات التحقيق.