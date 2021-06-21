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سُرق هاتفه ورفض والده شراء آخر.. انتحار طالب شنقا في المنوفية

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سُرق هاتفه ورفض والده شراء آخر.. انتحار طالب شنقا في المنوفية سُرق هاتفه ورفض والده شراء آخر.. انتحار طالب شنقا في المنوفية

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أقدم طفل على الانتحار بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد باستقبال بلاغ بمصرع طالب م.ع، 14 عامًا، بعد إقدامه على الانتحار بالشنق وفشل محاولات إنقاذه عن طريق أسرته، وتم الدفع بقوة أمنية من وحدة مباحث المركز للمعاينة والتحقيق.

وتبين إقدام الطفل على الانتحار بالشنق داخل منزله بعد رفض والده شراء تليفون محمول بديل عن آخر يمتلكه تمت سرقته منه، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي وتحرير المحضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث وإصدار تصريح الدفن.

المصرى اليوم

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