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10 قروش.. «الكهرباء» تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار بدءا من يوليو

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10 قروش.. «الكهرباء» تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار بدءا من يوليو 10 قروش.. «الكهرباء» تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار بدءا من يوليو

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم هيكلة الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفا: «أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية».

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء».

وتابع: «بداية من يوليو سيكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كليو وات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحة الأولى والثانية بزيادة 10 قروش».

المصرى اليوم

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