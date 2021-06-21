10 قروش.. «الكهرباء» تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار بدءا من يوليو

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفا: «أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية».

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء».

وتابع: «بداية من يوليو سيكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كليو وات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحة الأولى والثانية بزيادة 10 قروش».